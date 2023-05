La estremecedora película de Netflix basada en una historia real

►TE PUEDE INTERESAR: La serie de Netflix que tiene sólo 8 capítulos y todo el mundo habla de ella

La película Dime quién soy, dirigida por Ed Perkins, no te dejará mover del sillón, especialmente por la cruda historia de los hermanos, basada en su propia vida. El relato se centra en el accidente que sufrió uno de ellos, que lo hizo perder la memoria, incluso de los abusos que sufrió.

El documental de Netflix, que te dejará sin aliento con su dramática historia, se estrenó a todo el público fanático de los films basados en libros en el 2019 y tiene una duración de 1 hora y 25 minutos.

La película está basada en la novela homónima de Joanna Hodgkin, publicada en 2010. Se trata de un verdadero éxito literario, considerado Best Seller.

La película Dime quién soy, furor en Netflix, describe en su sinopsis oficial: "En este documental, dos hermanos gemelos recuerdan su pasado cuando uno de ellos pierde la memoria, pero hay un oscuro secreto familiar que Marcus le oculta a Alex".

Los hermanos Lewis son quienes cuentan en primera persona su vida en la película documental de Netflix.

Tell Me Who I Am | Official Trailer | Netflix