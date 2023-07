La comedia romántica más exitosa de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "Cuando Harry conoció a Sally"?

"Dos profesionales ambiciosos de Manhattan, quienes comienzan odiándose, tardan 12 años en enamorarse", indica la sinopsis oficial de la película. Esta cinta forma parte del AFI's 10 Top 10 en la categoría "Comedia romántica".

"Cuando Harry conoció Sally" es incluso una de las películas más recordadas de la historia del cine gracias a la famosa "escena del orgasmo" en el restaurante "Katz's Delicatessen" en Manhattan.

Cuando Harry conoció a Sally.jpg

"Cuando Harry conoció a Sally" cuenta con la dirección de Rob Reiner, uno de los actores y directores de cine más importantes de Hollywood. Reiner estuvo detrás de éxitos como "Stand By Me", "Flipped", "A Few Good Men", entre otros.

Amazon Prime Video: ¿quiénes protagonizan "Cuando Harry conoció a Sally"?

Además de Billy Cristal y Meg Ryan, la cinta cuenta con las actuaciones de:

Carrie Fisher: Marie

Bruno Kirby: Jess

Steven Ford: Joe

Lisa Jane Persky: Alice

Michelle Nicastro: Amanda Reese

Harley Jane Kozak: Helen

Kevin Rooney: Ira

Franc Luz: Julian

Tracy Reiner: Emily

Kyle Heffner: Gary

Gretchen Palmer: Azafata

Robert Alan Beuth: Pasajero

Mirá el tráiler de "Cuando Harry conoció a Sally, una de las comedias románticas más exitosas de Amazon Prime Video: