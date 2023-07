Amazon Prime Video: la película argentina que cambió la carrera de Ricardo Darín

Amazon Prime Video: ¿de qué trata "El hijo de la novia"?

"Rafael Belvedere piensa que las cosas deberían irle mejor. Dedica las 24 horas del día al restaurante fundado por su padre, carga con un divorcio, no se ha tomado el tiempo suficiente para ver crecer a su hija, no tiene amigos y prefiere eludir un mayor compromiso con su novia. Además, hace más de un año que no visita a su madre, que sufre el mal de Alzheimer y está internada en un geriátrico", indica la sinopsis de la película disponible en Amazon Prime Video.

La película contó con la dirección de Juan José Campanella, y fue escrita por Campanella y Fernando Castets. Además fue nominada al Óscar a la Mejor Película extranjera y ganó el Cóndor de Plata a la mejor película.

Amazon Prime Video El hijo de la novia.jpg Héctor Alterio, Norma Aleandro y Ricardo Darín, los protagonistas de la película argentina "El hijo de la novia".

¿Quiénes protagonizan la película "El hijo de la novia"?

Ricardo Darín como Rafael Belvedere

Héctor Alterio como Nino Belvedere

Norma Aleandro como Norma Belvedere

Eduardo Blanco como Juan Carlos

Natalia Verbeke como Naty

David Masajnik como Nacho

