La actriz brasilera a la que obligaron a esconderse para una novela: la ocultaron tras un velo de novia

Isis Valverde

Isis fue elegida entre 30 candidatas para dar vida a Ana del Velo, un personaje que, debido a una promesa religiosa que hizo su madre, debía mantener su rostro cubierto por un velo blanco hasta el día de su matrimonio.

Pero el director Ricardo Waddington llevó ese dato de la ficción a la realidad: para que el impacto en la audiencia fuera real, nadie podía conocer el rostro de la actriz antes de la revelación oficial en el capítulo 32.

Además, para asegurar el secreto de su identidad, el nombre de Isis Valverde fue eliminado de los créditos de apertura de la novela y de cualquier banco de datos en internet hasta que su personaje mostró el rostro

La estrategia de la cadena dio un paso radical: Isis tenía prohibido aparecer en eventos, asistir a clases de teatro e incluso ir al gimnasio. Tampoco podía decir que iba a formar parte de esta novela, y cuando ella llegaba al set de grabación con el rostro cubierto o se mantenía aislada en su camerino.

Además, la producción obligaba a Isis a salir de su departamento en Copacabana usando gorras y anteojos oscuros. En aquel entonces, se rumoreaba que, si su rostro se filtraba en la prensa antes de tiempo, la producción podría sustituirla por otra actriz para mantener el misterio. Incluso los seguidores y fanáticos de la serie especulaban con su aparición en la novela y se preguntaban si se trataba de una actriz consagrada o de una nueva belleza.

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¿Cuándo se conoció el rostro de Isis Valverde?

El misterio terminó el 20 de abril de 2006, cuando Ana del Velo finalmente se quitó el velo de novia en su casamiento y cautivó a todo Brasil. De un día para otro, Isis pasó a ser la mujer más buscada por las revistas de moda y los directores de cine.

Para la actriz brasilera, el aislamiento valió la pena y fue una experiencia única. "Sin poder expresarme con la mirada durante tanto tiempo, aprendí a usar mejor mi cuerpo y la entonación de mi voz", confesó años después en una entrevista.