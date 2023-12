lachicadenieve2.jpg Streaming. José Coronado arrasa con la serie española de solo 6 capítulos.

La serie protagonizada por Milena Smit y José Coronado también lidera el ranking general de la plataforma, con más horas vistas en la última semana que ficciones internacionales.

La chica de nieve no es la primera serie española que lidera todos los rankings de Netflix -no solo el de habla no inglesa-, pero sí una de las pocas que ha conseguido entrar en este selecto club junto a marcas como Élite o La casa de papel.

De qué se trata La chica de nieve

Cuando una niña desaparece durante un desfile en Málaga, una joven periodista se propone firmemente ayudar a sus padres a encontrarla.

Cabalgata de Reyes de Málaga, 2010. Ese momento tan mágico se convierte en una pesadilla para la familia Martín cuando su hija Amaya desaparece entre la multitud.

Miren, una periodista en prácticas, empieza una investigación paralela a la del inspector Millán que le hará recordar facetas de su pasado que preferiría haber olvidado.

Con la ayuda de Eduardo, un colega periodista, Miren no parará hasta encontrar a la niña. ¿Dónde está Amaya Martín?

Protagonistas de La chica de nieve

Milena Smit

Jose Coronado

Aixa Villagrán

Trailer de La chica de nieve