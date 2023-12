¡Irreconocible!: así se ve hoy David Caruso, el protagonista de CSI Miami

David Caruso.jpg

Uno de los protagonistas de la serie de televisión "CSI Miami" es David Caruso, quien interpretó a Horatio Caine.

¿Cómo luce hoy el actor David Caruso?

David Caruso tiene actualmente 67 años y hace varios años que decidió alejarse del mundo de la actuación. Uno de sus primeros papeles fue en la película "An Officer and a Gentleman" de 1982, y luego interpretó a Mitch (un policía) en "First Blood".

Luego, en 1993 saltó a la fama por interpretar al detective John Kelly en la serie "Policías de Nueva York". Tuvo una destacada interpretación en el thriller con contenido sexual Jade junto a Linda Fiorentino.

Así luce en la actualidad el actor David Caruso.

En 2000, Caruso obtiene un papel de actor secundario en la película "Prueba de vida". En 2001, protagoniza la película "Session 9". Sin dudas su papel más recordado es el de Horatio Caine en "CSI Miami", el cual interpretó hasta el 13 de mayo de 2012 cuando la serie fue cancelada.

En cuanto a su vida privada, David Caruso tiene una hija, Greta, con su segunda esposa, Rachel Ticotin, y dos hijos, Márquez Anthony y Paloma Raquel. En 1983, Ticotin se casó con David Caruso. En 1989 se divorció de él, y en 1998 se casó con Peter Strauss.