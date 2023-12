Con 79 años, así luce hoy la actriz Teri Garr de "Tootsie"

Teri Garr in Tootsie

¿De qué trata la película "Tootsie"?

"Michael Dorsey es un actor neoyorkino sin éxito. Además, en los círculos artísticos tiene fama de conflictivo. Como su mala racha no se acaba, un día toma una importante decisión: hacerse pasar por una mujer para encontrar trabajo. Consigue un papel, pero su nueva identidad le traerá no pocas complicaciones en su vida diaria", indica la sinopsis de esta película protagonizada por Dustin Hoffman.

¿Cómo luce hoy la actriz Teri Garr?

Teri Garr interpretó a Sandy Lester en "Tootsie" y este rol la lanzó al estrellato. Además, gracias al personaje de Sandy, fue nominada al Premio Oscar a la mejor actriz de reparto.

Previamente Garr había causado sensación en Hollywood por su actuación en la película "Young Frankenstein" en 1974. También apareció en varias películas de Elvis Presley, donde interpretaba a bailarinas.

Después llegarían a su carrera papeles en películas como "Oh, God!", "Encuentros en la tercera fase", "El corcel negro" y "Mr. Mom".

►TE PUEDE INTERESAR: Con 79 años, así luce hoy Ian McDiarmid, el recordado Palpatine de Star Wars

Teri Garr.jpg La actriz Teri Garr en la actualidad.

En 2002 se hizo público que padecía esclerosis múltiple y ella aseguró que lo sufría desde los 19 años. Desde que Garr anunció que tenía esclerosis múltiple, se ha convertido en una activista sobre los riesgos de la enfermedad y la búsqueda económica para los tratamientos y la investigación.

Además es la embajadora en Estados Unidos de la National Multiple Sclerosis Society y de la National Chair for the Society's Women Against MS program (WAMS).

Lamentablemente en 2006 Terry Garr sufrió una aneurisma cerebral y esto la alejó de la actuación. Su último trabajo fue en 2008 en "Expired".