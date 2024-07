House of the Dragon: los memes que dejó el episodio 3 de la segunda temporada

Con dos bandos que están dispuestos a derramar sangre y unos pocos que buscan llegar a la paz, sin que haya consecuencias fatales, House of the Dragon se acerca cada vez más a su clímax.

Pero, como no puede faltar, al término de cada capítulo, las redes sociales se inundaron de memes sobre el tercer episodio de House of the Dragon y algunos de ellos demostraron una total imaginación del fandom de esta serie precuela de Game of Thrones.