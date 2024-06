House of the Dragon: los mejores memes del último episodio de la serie de Max

House of the dragon, meme (2).jpg

House of the Dragon: Qué pasó en el segundo episodio de la segunda temporada (SIN SPOILER)

Con el asesinato, en House of the Dragon, del hijo del Rey, Aegon decide que la guerra es inminente. Ya no hay tiempo de estrategias, es momento de ir a las armas, algo que no es compartido por su abuelo Otto Hightower y que derivará en un conflicto entre ambos con un final que no muchos esperaban.

Por otro lado, el personaje más odiado de House of the Dragon, Ser Criston Cole, seguirá queriendo lavar su culpa y echársela a otros, con planes hechos en minutos y que pueden resultar fatales.

Del lado del ejército negro, el asesinato del pequeño Jaehaerys golpeó fuerte en la reina Rhaenyra, hasta que descubrió quien era el responsable de haber encargado el asesinato y desató toda su furia sobre este. La respuesta de Daemon: "No me hago responsable de un error".

Ahora sí, con el resumen ya hecho del segundo episodio de la segunda temporada de House of the Dragon, es momento de los memes.

Los memes de House of the Dragon. Episodio 2 de la temporada 2

