¿Será que es amor? ha demostrado ser auténtico fenómeno a nivel internacional. Y lo ha hecho, creando una fuerte comunidad de seguidores que va más allá del visionado de capítulos y vive el día a día de los personajes de la historia.

En su episodio final marcó un hito histórico, convirtiéndose en el más tuiteado de la historia a nivel mundial, registrando más de 8,4 millones de tuits y siendo en trending topic en Turquía y en más de una treintena de países.

El éxito de la ficción ha trascendido más allá de las fronteras turcas, tras ser vendida a más de 40 países en todo el mundo.

La serie turca narra la historia de Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura que experimenta un giro radical en su vida académica al encontrarse con Serkan Bolat, un renombrado arquitecto y constructor de la universidad donde ella estudia.

Un problema relacionado con él la lleva a perder su beca, y en un intento de confrontar la situación, ambos terminan comprometidos. ¿Podrán pasar de ser enemigos a ser algo más?

¿Será Que Es Amor? (Love Is In The Air) Trailer - HBO Max (Novela Turca)