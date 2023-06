HBO Max tiene la serie que para algunos es mejor que Game of Thrones

De qué trata Los Soprano, la serie de HBO Max

Los Soprano, la serie de HBO Max, que para muchos es mejor que Game of Thrones tiene un puntaje de 9,2 sobre 10 en IMDb, mientras que en Rottem Tomatoes posee un 92% sobre 100%.

Esta serie de HBO Max se estrenó en 1999 y duró hasta 2007, cuando llegó a su fin. La historia de Los Soprano gira alrededor del mafioso Tony Soprano (James Gandolfini) y los problemas que tiene en su hogar, pero también en su propia organización criminal. Pero Tony no es el único personaje importante, ya que incidirán mucho en su historia, su esposa y su sobrino.

La serie Los Soprano, disponible en HBO Max, es reconocida en numerosas listas como una de las 10 imperdibles de la historia. Si bien, no tuvo el mismo impacto que Game of Thrones, hay que tener en cuenta que cuando salió no existían las redes sociales, ni todo el mundo poseía internet. Sin embargo, hay un acuerdo sobre ella: hay que verla en algún momento de la vida.

Reparto de Los Soprano, la serie de HBO Max

James Gandolfini: Tony Soprano

Edie Falco: Carmela Soprano

Jamie-Lynn Sigler: Meadow Soprano

Robert Iler: A.J. Soprano

Lorraine Bracco: Jennifer Melfi

Michael Imperioli: Christopher Moltisanti

Steven Van Zandt: Silvio Dante

Tony Sirico: Paulie Gualtieri

Dominic Chianese: Junior Soprano

Aida Turturro: Janice Soprano

