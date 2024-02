►TE PUEDE INTERESAR: HBO Max tiene la serie líder con Leonardo Sbaraglia y es un éxito

En ese sentido, la plataforma albergará algunos de sus productos y franquicias más reconocidas, como "Game of Thrones" y la anticipada segunda entrega de su precuela, "House of the Dragon", junto a "Harry Potter", "The Big Bang Theory", "Rick & Morty" y los realities "Supervivencia al desnudo" y "Todo en 90 días", por nombrar sólo algunos títulos de la voluminosa biblioteca audiovisual de la compañía.

max2.jpg Streaming. HBO Max se reconvierte en Max a partir del 27 de febrero.

Como anzuelo, la nueva plataforma -que promete una experiencia de usuario mejorada- también tiene entre manos los estrenos de las series "El régimen", con Kate Winslet; "El simpatizante", con Robert Downey Jr.; y "The Girls on the Bus", con Carla Gugino y Melissa Benoist; así como la segunda temporada de la exitosa tira animada para adultos "Royal Crackers".

Además, Max será la primera ventana de exhibición para películas de grandes estudios como Sony Pictures y NBCUniversal, e incursionará en el terreno de la transmisión de eventos en vivo, como las ceremonias de la temporada de premios del mundo del entretenimiento.