Hannah Montana cumple 20 años: Emily Osment explicó el motivo por el que no aparece en el especial

¿Por qué Emili Osment no formó parte del especial de Hannah Montana?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Emily Osment explicó por qué no formó parte del especial de Hannah Montana. En el mismo aparece en el plató de "Georgie y Mandy - Su primer matrimonio", la serie en la que ahora trabaja, junto a su compañero de reparto, Montana Jordan.

Embed - Emily Osment on Instagram: "Hannah Montana changed my life, it gave me a lifelong respect for this medium of comedy, it taught me discipline, patience, timing and respect working in an adult space so young. I’ve met thousands of HM fans over the years, fans that now have children watching this show and fans that literally work beside me every day, like Montana. He’s seen every episode, don’t be fooled. I can’t tell you what your sweet messages mean to me and how lucky I feel to have been apart of this once in a generation goliath of a television show. Thank you for letting me into your living rooms and I hope to still be there many years from now. Would never be where I am without you guys, working on another beautiful show I love so dearly. With all my heart, THANK YOU! ♥ Lilly" View this post on Instagram

Fue el rodaje de esta serie lo que no le permitió estar en el especial. "Por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario, porque estamos aquí grabando nuestra serie", dice en el vídeo. "Pero quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años. Estoy muy agradecida de que sigan amando la serie. Me siento muy orgullosa de formar parte de ella", continúa explicando la actriz.

Además, Osment escribió lo que significa la serie "Hannah Montana" en su vida:

"Hannah Montana cambió mi vida, me inculcó un respeto de por vida por el medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido de la oportunidad y respeto al trabajar en un entorno adulto siendo tan joven", escribió.

Embed - Emily Osment on Instagram: "On the heels of our Hannah Montana 20 year milestone, our beloved Georgie and Mandy’s First Marriage director Mark Cendrowski brought in his old copy of an HM episode this morning. Proves a few things. First, that I’m old, second that I’m still doing what I love but mostly, MOSTLY that Mark won’t leave me alone after all these years and i’m really starting to freak out about it." View this post on Instagram

"He conocido a miles de fans de Hannah Montana a lo largo de los años, fans que ahora tienen hijos que ven esta serie y fans que literalmente trabajan a mi lado todos los días, como Montana. Él ha visto todos los episodios, no se dejen engañar", continúa explicando Osment.

"No puedo expresar lo mucho que significan para mí vuestros dulces mensajes y lo afortunada que me siento de haber formado parte de esta serie de televisión única en su generación. Gracias por permitirme entrar en vuestros hogares y espero seguir allí dentro de muchos años. Jamás estaría donde estoy sin vosotros, trabajando en otra hermosa serie que amo profundamente. ¡De todo corazón, GRACIAS! Lilly", concluye la actriz.