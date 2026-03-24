Hoy 24 de marzo se cumplen 20 años del lanzamiento o del estreno de "Hannah Montana" y gran parte del elenco se reunió para celebrar esta fecha tan especial.
Hannah Montana cumple 20 años: Emily Osment explicó el motivo por el que no aparece en el especial
La actriz que hizo de Lilly Truscott en la serie "Hannah Montana" explicó en redes el motivo de su ausencia en el especial
Sin embargo, quien no estuvo presente en el especial documental preparado por Disney fue la actriz Emily Osment, quien interpretó a Lily Truscott (alias Lola) en la serie de Miley Cyrus.
En sus memorias, "La vida por delante", Cyrus reconoció que en las primeras temporadas de la serie la competencia entre ella y Osment era constante y que no se llevaban demasiado bien. Sin embargo, con el tiempo acabaron forjando una gran amistad.
¿Por qué Emili Osment no formó parte del especial de Hannah Montana?
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Emily Osment explicó por qué no formó parte del especial de Hannah Montana. En el mismo aparece en el plató de "Georgie y Mandy - Su primer matrimonio", la serie en la que ahora trabaja, junto a su compañero de reparto, Montana Jordan.
Fue el rodaje de esta serie lo que no le permitió estar en el especial. "Por eso no pude asistir a la reunión del 20 aniversario, porque estamos aquí grabando nuestra serie", dice en el vídeo. "Pero quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años. Estoy muy agradecida de que sigan amando la serie. Me siento muy orgullosa de formar parte de ella", continúa explicando la actriz.
Además, Osment escribió lo que significa la serie "Hannah Montana" en su vida:
"Hannah Montana cambió mi vida, me inculcó un respeto de por vida por el medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido de la oportunidad y respeto al trabajar en un entorno adulto siendo tan joven", escribió.
"He conocido a miles de fans de Hannah Montana a lo largo de los años, fans que ahora tienen hijos que ven esta serie y fans que literalmente trabajan a mi lado todos los días, como Montana. Él ha visto todos los episodios, no se dejen engañar", continúa explicando Osment.
"No puedo expresar lo mucho que significan para mí vuestros dulces mensajes y lo afortunada que me siento de haber formado parte de esta serie de televisión única en su generación. Gracias por permitirme entrar en vuestros hogares y espero seguir allí dentro de muchos años. Jamás estaría donde estoy sin vosotros, trabajando en otra hermosa serie que amo profundamente. ¡De todo corazón, GRACIAS! Lilly", concluye la actriz.