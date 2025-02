George Clooney brilla en MAX con una película emocionante que dura 2 horas y está basada en hechos reales

max george clooney.jpg

Clooney ha protagonizado películas icónicas como Ocean’s Eleven, Syriana y Up in the Air, consolidándose como un actor versátil capaz de brillar tanto en el drama como en la comedia. En este caso, te proponemos una película que no es tan conocida como las nombradas anteriormente, pero todo el mundo debería verla.

Se trata de La tormenta perfecta, estrenada en el año 2000 y con una duración total de 2 horas 10 minutos. Tiene un elenco espectacular conformado por: George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, John C. Reilly, William Fichtner y más. Está disponible en el catálogo de Max y Movistar+.

La sinopsis compartida en sitios web especializados en cine expresan que la película trata de: Gloucester (Massachussetts), octubre de 1991. El Andrea Gail es un barco de pesca capitaneado por Billy Tyne, un veterano pescador cuyas últimas salidas se han saldado con paupérrimas capturas. Buscando un golpe de suerte que haga cambiar esta mala racha, se interna en el Flemish Cap, un lugar más allá de las zonas frecuentadas por los pescadores. Lo que ignora es que, a la zona donde faena, se está aproximando la tormenta más aterradora, violenta y destructiva que se pueda concebir.