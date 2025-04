Ante la muerte de Patrick, Lee viaja a Manchester. Allí todo el mundo se sorprende porque Lee no queda como tutor de Patrick y es que la relación entre ambos no es cercana, pero además Lee prefiere no quedar a cargo de su sobrino por un hecho que ocurrió en el pasado y que le costó su divorcio.

A lo largo de esta película de Netflix, Lee y Patrick irán afianzando vínculos, pero al mismo tiempo mantendrán posiciones que los alejan, hasta que el propio Lee deberá dejar su orgullo de lado y tomar una decisión que hará que todo tenga un desenlace, aunque este puede que no sea del todo feliz para los participantes de esta historia.

Manchester Junto al Mar, la película de Netflix, ganó dos premios Oscar, uno a Mejor Actor y el otro para el Mejor Guion.

netflix, pelicula.jpg

Reparto de Manchester Junto al Mar, la película de Netflix

Casey Affleck: Lee Chandler

Lucas Hedges: Patrick Chandler

Michelle Williams: Randi Chandler

Kyle Chandler: Joe Chandler

C.J. Wilson: George

Gretchen Mol: Elise Henderson

Matthew Broderick: Jeffrey Garner

Trailer de Manchester Junto al Mar, la película de Netflix