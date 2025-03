Beth Harmon es una huérfana que posee un gran talento para el ajedrez, y que paralelamente lidia con sus adicciones. Y aunque el guion se centra principalmente en el deporte, también se enfoca en las emociones, sentimientos y experiencia de cada jugador al momento de interpretar a sus personajes durante una partida de ajedrez.

gambito.jpg Netflix y Anya Taylor-Joy arrasan con esta serie que fue un éxito en el mundo.

Cuándo sale la temporada 2 de Gambito de dama

La serie Gambito de Dama no tendrá temporada 2 en Netflix. Scott Frank, cocreador del programa, anunció que no habrá próximas temporadas. “Lo siento muchísimo. Odio decepcionar a alguien, pero no habrá más. Creo que contamos la historia que queríamos contar y me preocupa, bueno, déjame decirlo de otra forma, me aterroriza que si contásemos más, arruinaríamos lo que ya contamos”.