Estas son las biopics más esperadas que se están filmando o produciendo ahora

El director Sam Mendes ya comenzó la filmación en simultáneo de 4 películas sobre The Beatles. Cada película será sobre cada uno de los integrantes de esta banda. Harris Dickinson será John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney, Joseph Quinn se pondrá en la piel de George Harrison y Barry Keoghan será Ringo Starr.

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JONI MITCHELL

Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en una próxima película biográfica sobre la cantautora. Estará dirigida por Cameron Crowe, pero aún no tiene una fecha de estreno confirmada.

AUDREY HEPBURN

Recientemente, la actriz Lily Collins confirmó que tras varios años de producción filmará una biopic sobre Audrey Hepburn. La idea de esta película es contar el detrás de escena de la filmación de "Breakfast at Tiffany's".

CHRIS FARLEY

Paul Walter Hauser protagonizará una película biográfica sobre el comediante y actor Chris Farley, dirigida por Josh Gad.

RONNIE SPECTOR

Zendaya fue seleccionada para interpretar a Ronnie Spector en una próxima biopic dirigida por Barry Jenkins y la producción de A24. La actriz viene de trabajar con esa productora en "The Drama".

GENE KELLY

Chris Evans será el encargado de interpretar a Gene Kelly, uno de los íconos del cine musical clásico de Hollywood.

MADONNA

Tras varias idas y vueltas, y cancelaciones, la actriz Julia Garner se pondrá en la piel de Madonna en una película dirigida por la misma cantante.

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JANIS JOPLIN

Shailene Woodley será Janis Joplin en una nueva biopic sobre la "Bruja Cósmica".

FRED ASTAIRE

La biopic de Fred Astaire producida por Sony Pictures será protagonizada por Tom Holland.

NAT KING COLE

Colman Domingo escribirá, dirigirá y protagonizará la película "Unforgettable" donde se pondrá en la piel del cantante y pianista Nat King Cole.

LINDA RONSTADT

Selena Gomez protagonizará una película biográfica sobre la cantante Linda Ronstadt, basada en sus memorias de 2013 titulada "Simple Dreams".

Embed - Linda Ronstadt on Instagram: "As a woman in the music industry, Linda Ronstadt carved her own path; breaking barriers, crossing genres, and proving that great music doesn’t belong in just one lane. Celebrating the women who lead, create, and inspire. Happy Women’s History Month. Photo Credit: Neal Preston" View this post on Instagram

BRUCE LEE

El director Ang Lee (el mismo de "Secreto en la montaña" y "Sensatez y sentimientos") dirigirá una película biográfica sobre Bruce Lee para Sony Pictures protagonizada por su hijo, Mason Lee.