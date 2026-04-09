Desde hace varios años que las biopics o películas biográficas de artistas se han vuelto las producciones más exitosas en Hollywood, e incluso muchos actores pudieron ganar premios Oscar gracias a estas, como por ejemplo Jamie Foxx por la película "Ray" o Rami Malek por "Bohemian Rapsody".
Estas son las biopics más esperadas que se están filmando o produciendo ahora
En los próximos años se estrenarán muchas biopics sobre diversos artistas que han influenciado al ambiente musical y a Hollywood
A continuación haremos un repaso por todas las biopics que se están filmando ahora o que están en pre-producción y que estrenarán pronto.
¿Qué biopics se están filmando o produciendo ahora?
THE BEATLES
El director Sam Mendes ya comenzó la filmación en simultáneo de 4 películas sobre The Beatles. Cada película será sobre cada uno de los integrantes de esta banda. Harris Dickinson será John Lennon, Paul Mescal será Paul McCartney, Joseph Quinn se pondrá en la piel de George Harrison y Barry Keoghan será Ringo Starr.
JONI MITCHELL
Meryl Streep interpretará a Joni Mitchell en una próxima película biográfica sobre la cantautora. Estará dirigida por Cameron Crowe, pero aún no tiene una fecha de estreno confirmada.
AUDREY HEPBURN
Recientemente, la actriz Lily Collins confirmó que tras varios años de producción filmará una biopic sobre Audrey Hepburn. La idea de esta película es contar el detrás de escena de la filmación de "Breakfast at Tiffany's".
CHRIS FARLEY
Paul Walter Hauser protagonizará una película biográfica sobre el comediante y actor Chris Farley, dirigida por Josh Gad.
RONNIE SPECTOR
Zendaya fue seleccionada para interpretar a Ronnie Spector en una próxima biopic dirigida por Barry Jenkins y la producción de A24. La actriz viene de trabajar con esa productora en "The Drama".
GENE KELLY
Chris Evans será el encargado de interpretar a Gene Kelly, uno de los íconos del cine musical clásico de Hollywood.
MADONNA
Tras varias idas y vueltas, y cancelaciones, la actriz Julia Garner se pondrá en la piel de Madonna en una película dirigida por la misma cantante.
JANIS JOPLIN
Shailene Woodley será Janis Joplin en una nueva biopic sobre la "Bruja Cósmica".
FRED ASTAIRE
La biopic de Fred Astaire producida por Sony Pictures será protagonizada por Tom Holland.
NAT KING COLE
Colman Domingo escribirá, dirigirá y protagonizará la película "Unforgettable" donde se pondrá en la piel del cantante y pianista Nat King Cole.
LINDA RONSTADT
Selena Gomez protagonizará una película biográfica sobre la cantante Linda Ronstadt, basada en sus memorias de 2013 titulada "Simple Dreams".
BRUCE LEE
El director Ang Lee (el mismo de "Secreto en la montaña" y "Sensatez y sentimientos") dirigirá una película biográfica sobre Bruce Lee para Sony Pictures protagonizada por su hijo, Mason Lee.