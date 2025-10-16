Leonardo DiCaprio producirá la biopic de Béla Lugosi: quién fue y por qué es tan importante para Hollywood

Embed - Bela lugosi Dracula

Casi al final de su carrera, Béla Lugosi participó en las películas Glen or Glenda, Bride of the Monster y tuvo un pequeño papel en Plan 9 del espacio exterior.

La película producida por DiCaprio retratará el auge y caída de Bela Lugosi. El guion estará a cargo de Scott Alexander y Larry Karaszewski, quienes ya lograron el éxito con una historia sobre Lugosi en Ed Wood, de Tim Burton, que narra la amistad del cineasta titular con el actor de Drácula.

En concreto, esta biopic mostrará la llegada de Lugosi a Estados Unidos, su éxito en Broadway y en Hollywood gracias a Drácula, y su posterior declive, especialmente tras rechazar el papel de Frankenstein, que terminaría en manos de su futuro rival, Boris Karloff.

Béla Lugosi Béla Lugosi en la película "Drácula".

¿Cuándo y cómo murió Béla Lugosi?

Béla Lugosi falleció de un ataque al corazón a la edad cuando tenía 73 años en Los Ángeles, mientras se encontraba sentado en una silla el 16 de agosto de 1956. El actor fue enterrado llevando puesto su disfraz del conde vampiro, en el Holy Cross Cemetery de Culver City.

La elección de esta ropa no fue una petición propia, sino que fue solicitado por su hijo George, quien consideró que él lo habría querido así, y esto se afirma en los extras del DVD de Drácula en la colección Monsters Collection Universal Studios Classics.