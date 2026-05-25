En el marco del reciente estreno de "Jack Ryan: Guerra Fantasma de Tom Clancy", Diario UNO accedió a una entrevista con la reconocida actriz Sienna Miller, una de sus protagonistas.
El renacer de Sienna Miller: "Llevaba tiempo queriendo hacer una película grande que a la gente le guste ver"
La actriz Sienna Miller se suma al universo de Jack Ryan y compartió con Diario UNO cómo fue su experiencia en el set
La película está dirigida por Andrew Bernstein y cuenta con un guión de Aaron Rabin y John Krasinski, basado en una historia de Noah Oppenheim y John Krasinski, a partir de personajes creados por Tom Clancy.
¿Podés darnos una breve descripción de tu personaje y de cómo encaja en la historia?
SIENNA MILLER: Emma es una agente del MI6 y es una mujer muy discreta, muy inteligente y muy dura en el ámbito del espionaje. Su mentor se ha metido en muchos problemas y ella lo ha estado siguiendo sin que él lo sepa para intentar averiguar qué está pasando. Y es ahí donde se cruza con Jack. Y juntos se unen y descubren lo que está ocurriendo. Creo que lo que más me atrajo de ella fue su resiliencia, su dureza y su capacidad para no revelar demasiado. Es bastante difícil interpretar a alguien tan contenido. No es mi naturaleza. Así que ha sido un reto, por así decirlo, rebajar esa vulnerabilidad o esa calidez que creo que tengo de forma natural e intentar mostrar un exterior más duro. Es algo que en realidad no había hecho antes, pero que me ha gustado mucho hacer.
¿Qué te atrajo de la historia?
SIENNA MILLER: Creo que llevaba tiempo queriendo trabajar con John Krasinski, y además somos amigos fuera del trabajo. Llevaba tiempo queriendo hacer una película grande que a la gente le guste ver. En mi carrera siempre me han atraído mucho los proyectos pequeños e independientes, y creo que simplemente me sentía preparada para hacer algo más vistoso y divertido, y aprender a usar armas y a pelear. Y la idea de interpretar a una agente del MI6 me resultaba muy atractiva, y formar parte de una gran franquicia divertida que la gente espera con muchas ganas.
Contanos tu experiencia rodando Jack Ryan
SIENNA MILLER: Ha sido fantástico de principio a fin. Como ya he dicho soy amigo de John, y al conocer a Michael Kelly, en realidad los 3 somos como una pequeña pandilla en esto, y no hemos parado de reírnos, a pesar de que hemos rodado muchas noches y de que gran parte del trabajo ha sido mucho más físico de lo que esperaba. Ha sido increíble, y poder venir a trabajar cada día, pasarlo bien y contar una historia emocionante. Y pude conocer a una agente del MI6 que me ayudó a entrenar. Pero aprender de estas personas, cuyo trabajo es hacer esto, es una parte realmente emocionante de lo que hago, y ha sido maravilloso.
¿Qué tal fue trabajar con John Krasinski?
SIENNA MILLER: John es probablemente el actor más preparado con el que he trabajado, y creo que eso viene, bueno, no solo de su etapa en The Office, que fue obviamente un volumen de trabajo enorme, sino también de ser un director tan consolidado y de que Jack Ryan forme ya parte del ADN de quién es él como actor. Es algo en lo que lleva trabajando desde hace mucho tiempo y lo conoce a la perfección. Pero entiende el cine de una forma en la que yo nunca me he metido, es decir, todo lo de lentes y ángulos, y cómo adaptar la interpretación a distintos momentos, también en el manejo de armas; estoy aprendiendo muchísimo de él. Además, obviamente, es una de las personas más divertidas que han pisado la faz de la Tierra, y lo adoro. Así que, de principio a fin, John no solo ha sido muy inspirador y de una ayuda increíble, sino que además me ha hecho reír sin parar, que es justo el tipo de compañero de reparto ideal para mí.
¿De qué trata la película "Jack Ryan: Guerra Fantasma de Tom Clancy"?
Tras cuatro exitosas temporadas en Prime Video, esta película encuentra a nuestro héroe, Jack Ryan, de regreso en el mundo del espionaje para su misión más personal y peligrosa hasta la fecha. Ambientado en un escenario global, este thriller combina una narrativa aguda con acción de alto riesgo. John Krasinski, Wendell Pierce y Michael Kelly completan este dinámico elenco, cuyos personajes y relaciones hicieron que el público se enamorara de la serie.
Además, Sienna Miller se une al reparto como la afilada agente del MI6 Emma Marlowe y demuestra ser tan astuta y perspicaz como Jack Ryan, formando un dúo imparable.