El renacer de Sienna Miller: "Llevaba tiempo queriendo hacer una película grande que a la gente le guste ver"

¿Podés darnos una breve descripción de tu personaje y de cómo encaja en la historia?

SIENNA MILLER: Emma es una agente del MI6 y es una mujer muy discreta, muy inteligente y muy dura en el ámbito del espionaje. Su mentor se ha metido en muchos problemas y ella lo ha estado siguiendo sin que él lo sepa para intentar averiguar qué está pasando. Y es ahí donde se cruza con Jack. Y juntos se unen y descubren lo que está ocurriendo. Creo que lo que más me atrajo de ella fue su resiliencia, su dureza y su capacidad para no revelar demasiado. Es bastante difícil interpretar a alguien tan contenido. No es mi naturaleza. Así que ha sido un reto, por así decirlo, rebajar esa vulnerabilidad o esa calidez que creo que tengo de forma natural e intentar mostrar un exterior más duro. Es algo que en realidad no había hecho antes, pero que me ha gustado mucho hacer.

¿Qué te atrajo de la historia?

SIENNA MILLER: Creo que llevaba tiempo queriendo trabajar con John Krasinski, y además somos amigos fuera del trabajo. Llevaba tiempo queriendo hacer una película grande que a la gente le guste ver. En mi carrera siempre me han atraído mucho los proyectos pequeños e independientes, y creo que simplemente me sentía preparada para hacer algo más vistoso y divertido, y aprender a usar armas y a pelear. Y la idea de interpretar a una agente del MI6 me resultaba muy atractiva, y formar parte de una gran franquicia divertida que la gente espera con muchas ganas.

Contanos tu experiencia rodando Jack Ryan

SIENNA MILLER: Ha sido fantástico de principio a fin. Como ya he dicho soy amigo de John, y al conocer a Michael Kelly, en realidad los 3 somos como una pequeña pandilla en esto, y no hemos parado de reírnos, a pesar de que hemos rodado muchas noches y de que gran parte del trabajo ha sido mucho más físico de lo que esperaba. Ha sido increíble, y poder venir a trabajar cada día, pasarlo bien y contar una historia emocionante. Y pude conocer a una agente del MI6 que me ayudó a entrenar. Pero aprender de estas personas, cuyo trabajo es hacer esto, es una parte realmente emocionante de lo que hago, y ha sido maravilloso.

Jack Ryan Guerra Fantasma de Tom Clancy "Jack Ryan: Guerra Fantasma de Tom Clancy", ya se puede ver en Prime Video.

¿Qué tal fue trabajar con John Krasinski?

SIENNA MILLER: John es probablemente el actor más preparado con el que he trabajado, y creo que eso viene, bueno, no solo de su etapa en The Office, que fue obviamente un volumen de trabajo enorme, sino también de ser un director tan consolidado y de que Jack Ryan forme ya parte del ADN de quién es él como actor. Es algo en lo que lleva trabajando desde hace mucho tiempo y lo conoce a la perfección. Pero entiende el cine de una forma en la que yo nunca me he metido, es decir, todo lo de lentes y ángulos, y cómo adaptar la interpretación a distintos momentos, también en el manejo de armas; estoy aprendiendo muchísimo de él. Además, obviamente, es una de las personas más divertidas que han pisado la faz de la Tierra, y lo adoro. Así que, de principio a fin, John no solo ha sido muy inspirador y de una ayuda increíble, sino que además me ha hecho reír sin parar, que es justo el tipo de compañero de reparto ideal para mí.

Embed - Sienna Miller on Instagram: "Do an action movie, they said…it’ll be fun, they said…I love these people dearly ♥ Jack Ryan is out now on @primevideo" View this post on Instagram

¿De qué trata la película "Jack Ryan: Guerra Fantasma de Tom Clancy"?

Tras cuatro exitosas temporadas en Prime Video, esta película encuentra a nuestro héroe, Jack Ryan, de regreso en el mundo del espionaje para su misión más personal y peligrosa hasta la fecha. Ambientado en un escenario global, este thriller combina una narrativa aguda con acción de alto riesgo. John Krasinski, Wendell Pierce y Michael Kelly completan este dinámico elenco, cuyos personajes y relaciones hicieron que el público se enamorara de la serie.

Además, Sienna Miller se une al reparto como la afilada agente del MI6 Emma Marlowe y demuestra ser tan astuta y perspicaz como Jack Ryan, formando un dúo imparable.