Esta en Netflix y es la serie más exitosa y subida de tono de los últimos 25 años

Netflix se encuentra más firme que nunca es la cima del ranking mundial de plataformas de streaming, y esto se debe principalmente a un catálogo de series y películas repleto de verdaderos éxitos. Una serie no para de ser más reproducciones entre los suscriptores con una de las historias más icónicas y subidas de tono de la televisión y el cine de los últimos 25 años: Sex and the city.