Está en Netflix, tiene a Tom Hanks y Meryl Streep y fue nominada a los premios Oscar

De qué se trata The Post, la película de Netflix

The Post, que estará disponible en Netflix solamente hasta el 15 de octubre, se encuentra ambientada en los años 70 y cuenta la historia de un grupo de periodistas de The Washington Post y The New York Times que fueron los responsables de publicar los Papeles del Pentágono, referidos a la poca transparencia con la que se manejó el gobierno de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam.

La película de Netflix, basada en hechos reales, cuenta como los dos periódicos tuvieron que arriesgarse a publicar información que dejaba muy mal visto al gobierno de Estados Unidos, mientras este ejercía todo su poder para que no pudieran publicar nada e incluso llegó a demandar a ambos diarios una vez que estos publicaron parte de la información sobre la guerra de Vietnam.

El largometraje de Netflix tuvo una doble nominación a los premios Oscar en el 2017 a Mejor Actriz y Mejor Película. Actualmente se puede ver en Latinoamérica a través de Netlix y en España y Estados Unidos se encuentra en la plataforma de Apple TV.

Reparto de The Post: los oscuros secretos del Pentágono, la película de Netflix

Meryl Streep como Katharine Graham.

Tom Hanks como Ben Bradlee.

Sarah Paulson como Antoinette "Tony" Pinchot Bradlee.

Bob Odenkirk como Ben Bagdikian.

Tracy Letts como Fritz Beebe.

Trailer de The Post: los oscuros secretos del Pentágono, la película de Netflix