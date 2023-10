Está en Netflix, tiene sólo 6 capítulos y te dejará con muchas obsesiones

►TE PUEDE INTERESAR: Acaba de estrenarse en Netflix y ya se posicionó como el gran éxito

Durante los seis capítulos que dura la serie de Netflix, la serie atrapa a todos sus espectadores llevando a que uno no quiera dejar de ver cada uno de los capítulos, hasta que se encuentra con que la serie ha ha llegado a su final. Es perfecta para todos aquellos amantes de las historias de espías y te lleva a querer saber más.

Reparto de Traidores, la serie de Netflix

Emma Appleton: Feef Symonds

Keeley Hawes: Priscilla Garrick

Brandon P. Bell: Jackson Cole

Greg McHugh: David Hennessey

Matt Lauria: Peter McCormick

Luke Treadaway: Hugh Fenton

Trailer de Traidores, la serie de Netflix

Traitors Official Trailer (2019)

Si la actriz principal de esta serie de Netflix te resulta conocida es porque seguramente la has visto en The Witcher y en The End of the Fucking World, dos series que también pueden verse en la plataforma de streaming.