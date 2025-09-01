Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es la serie alemana más vista del año

La serie es una mezcla perfecta de misterio, crimen y acción, algo que atrajo a los suscriptores de Netflix por la intensidad que se vive en una de las propuestas que más expectativas generó durante el 2024. A lo largo de todo el año, esta oferta apareció entre las principales recomendaciones del género dentro del catálogo de series y películas, y en la actualidad incluso suele rankear.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en abril del 2024, y desde entonces de las mejores historias alemanas de la plataforma.

Embed - MALEANTES | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 4 Abril/24 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Maleantes

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 8 capítulos, Maleantes centra su historia en: "Cuando bandas rivales de Europa se enfrentan por una moneda muy valiosa, un ladrón de cajas fuertes retirado y un mafioso mediocre deben unirse para un último golpe".

Intensa y atrapante, son dos de los puntos que más destacan de la serie de Netflix.

maleantes 2 El misterio, crimen y acción están presente en esta serie exclusiva de Netflix

Reparto de Maleantes, la serie de Netflix

Frederick Lau como Charly

Christoph Krutzler como Joseph

Svenja Jung como Samira

Jonathan Tittel

Erdal Yldz

Karl Welunschek

Lukas Watzl

Nima Yaghobi

Maya Sara Unger

Virginie Peignien

Dónde ver la serie Maleantes, según la zona geográfica