Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es la serie alemana más vista del año

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas, donde hay opciones para todos los gustos. Una serie se ha convertido en una de las obsesiones de los suscriptores amantes del misterio, y es que con un total de 8 capítulos, se trata de una de las historias que más expectativa generaron desde el 2024 en adelante: Maleantes.

Las series y películas de producción alemana, vienen tiempo sorprendiendo a los suscriptores del catálogo de Netflix, con ofertas que causaron furor a nivel mundial y sumando millones de reproducciones. Esta serie no es una más para quienes pagan la suscripción, y es que se convirtió en una de las historias de misterio más prometedoras y elegidas de la plataforma en el 2024.

maleantes 1
La serie es una de las grandes producciones alemanas de Netflix

La serie es una de las grandes producciones alemanas de Netflix

Estamos hablando de una de las historias más cortas de Netflix, y esto no sorprende, porque hace un largo tiempo que los suscriptores eligen ofertas en el catálogo de series y películas que sean más cortas e intensas. La serie cumple a la perfección con este punto importante, y es que su historia se compone de tan solo 8 capítulos, y cada uno de ellos dura un total de 50 minutos.

La serie es una mezcla perfecta de misterio, crimen y acción, algo que atrajo a los suscriptores de Netflix por la intensidad que se vive en una de las propuestas que más expectativas generó durante el 2024. A lo largo de todo el año, esta oferta apareció entre las principales recomendaciones del género dentro del catálogo de series y películas, y en la actualidad incluso suele rankear.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en abril del 2024, y desde entonces de las mejores historias alemanas de la plataforma.

Embed - MALEANTES | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 4 Abril/24 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Maleantes

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 8 capítulos, Maleantes centra su historia en: "Cuando bandas rivales de Europa se enfrentan por una moneda muy valiosa, un ladrón de cajas fuertes retirado y un mafioso mediocre deben unirse para un último golpe".

Intensa y atrapante, son dos de los puntos que más destacan de la serie de Netflix.

maleantes 2
El misterio, crimen y acción están presente en esta serie exclusiva de Netflix

El misterio, crimen y acción están presente en esta serie exclusiva de Netflix

Reparto de Maleantes, la serie de Netflix

  • Frederick Lau como Charly
  • Christoph Krutzler como Joseph
  • Svenja Jung como Samira
  • Jonathan Tittel
  • Erdal Yldz
  • Karl Welunschek
  • Lukas Watzl
  • Nima Yaghobi
  • Maya Sara Unger
  • Virginie Peignien

Dónde ver la serie Maleantes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Maleantes se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Crooks se puede ver en Netflix.
  • España: Maleantes se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar