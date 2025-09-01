Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es la serie alemana más vista del año

La serie es una mezcla perfecta de misterio, crimen y acción, algo que atrajo a los suscriptores de Netflix por la intensidad que se vive en una de las propuestas que más expectativas generó durante el 2024. A lo largo de todo el año, esta oferta apareció entre las principales recomendaciones del género dentro del catálogo de series y películas, y en la actualidad incluso suele rankear.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en abril del 2024, y desde entonces de las mejores historias alemanas de la plataforma.
Embed - MALEANTES | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 4 Abril/24 - NETFLIX
Netflix: de qué trata la serie Maleantes
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie alemana de solo 8 capítulos, Maleantes centra su historia en: "Cuando bandas rivales de Europa se enfrentan por una moneda muy valiosa, un ladrón de cajas fuertes retirado y un mafioso mediocre deben unirse para un último golpe".
Intensa y atrapante, son dos de los puntos que más destacan de la serie de Netflix.
maleantes 2
El misterio, crimen y acción están presente en esta serie exclusiva de Netflix
Reparto de Maleantes, la serie de Netflix
- Frederick Lau como Charly
- Christoph Krutzler como Joseph
- Svenja Jung como Samira
- Jonathan Tittel
- Erdal Yldz
- Karl Welunschek
- Lukas Watzl
- Nima Yaghobi
- Maya Sara Unger
- Virginie Peignien
Dónde ver la serie Maleantes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Maleantes se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Crooks se puede ver en Netflix.
- España: Maleantes se puede ver en Netflix.