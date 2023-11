"La ley de Lidia Poët" es una miniserie ingeniosa e inspiradora que cuenta con una temporada de 6 episodios de 40 minutos de duración cada uno. Este drama de época acerca de la mujer pionera del feminismo en Italia, te mantendrá atado al sillón.

Decidida a anular la sentencia del Tribunal de Apelación de Turín que le impide ejercer como abogada, Lidia Poët, la primera mujer abogada de Italia, encuentra trabajo en el bufete de su hermano Enrico.

"En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primer ajurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios", versa la sinopsis oficial de Netflix.

Esta serie sobre la primera jurista de Italia llegó al Top 10 de la lista de TV en 55 países y "es el drama policial perfecto para maratonear", afirma What to Warch.

The Law According to Lidia Poët | Official Trailer | Netflix