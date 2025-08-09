Está en Netflix, tiene 6 capítulos y no es apta para menores de edad

Está en Netflix

El catálogo de series y películas de Netflix está desbordado de ofertas para todos los gustos. Una serie es considerada como uno de los dramas más exitosos de toda la plataforma, y es que con tan solo 6 capítulos, este relato cargado de sexo, misterio y dinero, arrasa en visitas: Los últimos zares.

Las producciones inglesas se destacan en el catálogo de series y películas de Netflix con ofertas dramáticas históricas sin igual, y es que en este tipo de relatos, son los mejores del mundo. Esta serie sumó a la plataforma de streaming una historia que definitivamente no es apta para menores de edad, y es que cuenta con tantos detalles, que la vuelven irresistibles para los suscriptores.

La tendencia entre los suscriptores demuestra que hace años estos prefieren aquellas ofertas del catálogo de series y películas de Netflix que se destacan por un relato más corto e intenso. La serie, además de tener una historia que es sumamente interesante de principio a fin, dura tan solo 6 capítulos, los cuales no superan los 50 minutos de duración cada uno.

De acuerdo a la valoración de los suscriptores, la crítica especializada, y las recomendaciones del mismo Netflix, esta serie no es una historia apta para menores de edad. Dentro del catálogo de series y películas, nos encontramos con un relato donde el misterio, violencia, sexo, dinero y corrupción conquistan a los suscriptores con un drama de primerísimo nivel.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2019, y desde entonces es uno de los mejores dramas históricos de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Los últimos zares

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática de solo 6 capítulos, Los últimos zares centra su historia en: "A principios del siglo XX, el zar Nicolás II se resiste a los vientos de cambio y termina encendiendo la chispa de una revolución que acabaría con su dinastía".

La serie ha logrado convertirse en uno de los mejores dramas históricos de Netflix, y es que su relato basado en hechos reales y no apto para menores, no tiene competencia.

Reparto de Los últimos zares, serie de Netflix

  • Robert Jack
  • Susanna Herbert
  • Ben Cartwright
  • Oliver Dimsdale
  • Gavin Mitchell
  • Elsie Bennett
  • Bernice Stegers

Dónde ver la serie Los últimos zares, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Los últimos zares se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: The Last Czars se puede ver en Netflix.
  • España: Los últimos zares se puede ver en Netflix.

