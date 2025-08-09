Está en Netflix, tiene 6 capítulos y no es apta para menores de edad

De acuerdo a la valoración de los suscriptores, la crítica especializada, y las recomendaciones del mismo Netflix, esta serie no es una historia apta para menores de edad. Dentro del catálogo de series y películas, nos encontramos con un relato donde el misterio, violencia, sexo, dinero y corrupción conquistan a los suscriptores con un drama de primerísimo nivel.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas a mediados del 2019, y desde entonces es uno de los mejores dramas históricos de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Los últimos zares
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie dramática de solo 6 capítulos, Los últimos zares centra su historia en: "A principios del siglo XX, el zar Nicolás II se resiste a los vientos de cambio y termina encendiendo la chispa de una revolución que acabaría con su dinastía".
La serie ha logrado convertirse en uno de los mejores dramas históricos de Netflix, y es que su relato basado en hechos reales y no apto para menores, no tiene competencia.
Reparto de Los últimos zares, serie de Netflix
- Robert Jack
- Susanna Herbert
- Ben Cartwright
- Oliver Dimsdale
- Gavin Mitchell
- Elsie Bennett
- Bernice Stegers
Dónde ver la serie Los últimos zares, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Los últimos zares se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: The Last Czars se puede ver en Netflix.
- España: Los últimos zares se puede ver en Netflix.