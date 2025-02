La película de Netflix es una comedia con tintes dramáticos y románticos. En ella, Jim Carrey y Kate Winslet (Joel y Clementine) son una pareja que se ha separado y que han acudido a una empresa para borrar todo recuerdo uno del otro y así poder avanzar en su vida.

Sin embargo, el despojo de un recuerdo hace que ambos se vuelvan a encontrar, pero sin recordar lo que ha pasado entre ellos. Paralelamente, en la empresa en la que ambos han borrado sus mentes, todo comienza a complicarse y los problemas terminan cuando una empleada manda a los clientes las grabaciones con todo lo que han querido borrar, lo que hace que Joel y Clementine se enfrenten a una decisión trascendental para su futuro.

Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares y recaudó más de 72 millones de dólares. Actualmente, esta película se la puede ver en Netflix.

Embed - Eternal sunshine of the spotless mind - Trailer Sub Español