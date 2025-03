Hace unos años, Netflix incorporó una serie argentina de tan solo 13 episodios. No, no fue levantada, sino que se la produjo para que tuviera esa cantidad de capítulos. El personaje principal, un ex ídolo argentino que supo conquistar el mundo y que terminó tras las rejas. ¿La serie?: Monzón.

netflix, monzon, serie.webp

De qué se trata Monzón, la serie de Netflix

La serie de Netflix se divide en 13 capítulos de 45 minutos y cuenta la historia de Carlos Monzón mezclando los tiempos. Por un lado, cuenta la investigación por la muerte de Alicia Muñiz, que llevó al boxeador a prisión. Al mismo tiempo, narra cómo fue que el campeón se convirtió en lo que fue, sus romances y la violencia que llegó a ejercer fuera del ring.