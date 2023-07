Esta es la película de Amazon Prime Video más vista en Argentina

►TE PUEDE INTERESAR: Amazon Prime Video: Daniel Craig protagoniza esta serie de tan solo 3 capítulos

Amazon Prime Video: ¿de qué trata “Los iniciados”?

“En un futuro cercano dominado por la falta de agua potable, Frank Molina, un rudo periodista, se debe enfrentar a sus demonios para resolver un terrible asesinato y descubrir que en las profundidades de una ciudad oscura nada es lo que parece”, indica la sinopsis de esta película de Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Los iniciados.jpg

“Los iniciados” es un thriller neo-noir colombiano que está basado en la obra de Mario Mendoza, uno de los autores más exitosos de Colombia en la actualidad. El guión fue adaptado por Nicolás Serrano y Carlos Esteban Orozco.

La película de Amazon Prime Video “Los iniciados” mezcla elementos del cine policíaco, drama y la acción con un estilo visual muy interesante en el que cada plano es meticuloso y los tonos oscuros prevalecen en su narrativa.

¿Quiénes protagonizan la película “Los iniciados”, el éxito de Amazon Prime Video?

La película cuenta con la participación de Andrés Parra (conocido por haber interpretado a Pablo Escobar en “El patrón del mal”), Aria Jara, Jorge Cao (conocido por su trabajo de Don Martín en “Pasión de Gavilanes”), Juan Pablo Urrego, Ana Wills, entre otros.

“Fue emocionante ver la Kasbah. Antes de empezar a grabar, Felipe Orozco (el director) hablaba de que quería representar, más que Bogotá, el universo de Mario Mendoza y crear un lugar más universal, que tuviera mezclas de más ciudades. Esa era mi expectativa, si la Kasbah iba a tener ese sabor universal, no de la Comuna 13 o de la av. Caracas. Y en ese sentido se logra. La Kasbah me transporta a veces, por ejemplo, a Nueva York, Hong Kong, vainas de esas. Eso me parece muy bacano. Y eso era lo que ellos querían”, reconoció el actor colombiano Andrés Parra en una entrevista.