Está basada en una historia real y se encuentra en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "La casa Gucci"?

"En 1995, Patrizia Reggiani manda a asesinar a su rico exmarido, nieto del fundador de la casa de moda Gucci, para acceder a la sustanciosa herencia de su familia política", indica la sinopsis de esta película disponible en Amazon Prime Video que está basada en una historia real.

Amazon Prime Video La casa Gucci.jpg Póster de la película "La casa Gucci".

Esta película de Ridley Scott está basada en el libro "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed", el cual fue escrito por Sara Gay Forden. El libro narra las circunstancias que condujeron al asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario, contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani.

La cinta disponible en Amazon Prime Video cuenta con las actuaciones de Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino.

¿Quién es Patrizia Reggiani?

Patrizia Reggiani es la ex esposa de Maurizio Gucci. Durante la década de 1980, mientras estuvo casada con Maurizio Gucci, se codeó con la alta sociedad y personajes del mundo de la moda de lujo. A finales de 1998 fue declarada culpable en el juicio del asesinato de su marido por un sicario.

Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci.jpg Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani.

Mirá el tráiler de "La casa Gucci", la película disponible en Amazon Prime Video: