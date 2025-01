Es una de las mejores películas de la historia y una de las novelas menos famosas de Stephen King

Embed - The Shawshank Redemption (1994) - Trailer Original Subtitulado en Español

Pero no es esto lo que hace que muchas personas no identifiquen a The Shawshank Redemption como una novela de Stephen King, si no que es el hecho de que ella no hay nada sobrenatural, sino que los monstruos son más peligrosos y reales: son los propios seres humanos.

De qué se trata The Shawshank Redemption y dónde verla

The Shawshank Redemption cuenta la historia de un hombre que es condenado a una de las peores cárceles existentes, acusado de haber matado a su esposa y al amante de esta. Sin embargo, es inocente.

Una vez que llega a prisión, solamente tiene un plan: fugarse e irse a vivir a lo que él considera un paraíso. Para ello, se irá ganando la confianza de sus carcelarios, y también la de otros presos.

pelicula, The Shawshank Redemption.webp

Dentro del reparto de esta película, que se encuentra disponible en Max y Prime Video, se encuentran:

Tim Robbins: Andy Dufresne

Morgan Freeman: Ellis Boyd 'Red' Redding

Bob Gunton: Warden Norton

William Sadler: Heywood

Clancy Brown: Captain Byron T. Hadley

Gil Bellows: Tommy

Tres datos llamativos de esta película: su director fue Frank Darabont, quien dirigió dos películas más basadas en libros de Stephen King: La Milla Verde, también conocida como Milagros Inesperados y La Niebla. Asimismo, Brad Pitt y Tom Hanks estuvieron cerca de formar parte del reparto.

The Shawshank Redemption.webp

En el caso de Brad Pitt, desistió para estar en Entrevista con el Vampiro, mientras que Tom Hanks tampoco pudo por problemas de agenda y eso lo llevó a formar parte de Milagros Inesperados, otra de las mejores películas basadas en historias de Stephen King.