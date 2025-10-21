Es mejor que Sexto Sentido y se va de Netflix en pocos días: tiene a Edward Norton como protagonista

Es por eso mismo que elige el caso de un adolescente, Aaron Stampler (Edward Norton) que es acusado de matar a un arzobispo. Sin embargo, tras varias entrevistas, el abogado descubrirá que no se trata de un simple homicidio, sino que también hay algo detrás del crimen y que todo apunta a casos de abusos sexuales por parte del religioso, por lo que emprenderá la tarea de liberar a su defendido, sí o sí.

pelicula la raiz del miedo

Por su actuación, Edward Norton ganó el Globo de Oro y fue candidato a quedarse con el premio Oscar. Una curiosidad, es que el actor tuvo que pasar por un casting de 2000 personas para quedarse con el papel, que previamente había sido ofrecido a otro actor que también se convirtió en estrella: Leonardo DiCaprio, pero este rechazó formar parte de la película que estará en Netflix hasta el 25 de octubre.

Trailer de la película La Raíz del Miedo

Embed - Primal Fear (1996) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

Reparto de La Raíz del Miedo, la película de Netflix