Es mejor que Sexto Sentido y se va de Netflix en pocos días: tiene a Edward Norton como protagonista

Los amantes del cine y de los misterios están por perder una de las mejores películas de fines del siglo pasado, una que tiene esos giros que sorprenden a más de uno. Está en Netflix, es con Edward Norton, uno de los mejores actores de Hollywood y con Richard Gere. Se trata de La Raíz del Miedo.
Estrenada en 1996, La Raíz del Miedo dejará de estar disponible en Netflix este 25 de octubre. Ganadora de varios premios, esta cinta hizo brillar a Edward Norton, que demostró que era uno de los actores con más talento de Hollywood.
De qué se trata La Raíz del Miedo, la película de Netflix
Esta película de Netflix cuenta la historia de Martin Vail (Richard Gere), un abogado muy exitoso al que le encanta tener todas las cámaras apuntando hacia él. Por eso mismo, siempre elige casos de gran repercusión.
Es por eso mismo que elige el caso de un adolescente, Aaron Stampler (Edward Norton) que es acusado de matar a un arzobispo. Sin embargo, tras varias entrevistas, el abogado descubrirá que no se trata de un simple homicidio, sino que también hay algo detrás del crimen y que todo apunta a casos de abusos sexuales por parte del religioso, por lo que emprenderá la tarea de liberar a su defendido, sí o sí.
Por su actuación, Edward Norton ganó el Globo de Oro y fue candidato a quedarse con el premio Oscar. Una curiosidad, es que el actor tuvo que pasar por un casting de 2000 personas para quedarse con el papel, que previamente había sido ofrecido a otro actor que también se convirtió en estrella: Leonardo DiCaprio, pero este rechazó formar parte de la película que estará en Netflix hasta el 25 de octubre.
Reparto de La Raíz del Miedo, la película de Netflix
- Richard Gere: Martin Vail
- Laura Linney: Janet Venable
- Edward Norton: Aaron/Roy Stampler
- John Mahoney: Shaughnessy