Creada por Jenji Kohan, Orange Is The New Black está basada en las vivencias reales de Kerman, cuya experiencia entre las rejas le sirvió para escribir el best-seller autobiográfico Orange Is The New Black: My Year In A Women's Prision. Estrenada en 2013 y con 7 temporadas, fue una de las que mejor críticas obtuvo.

