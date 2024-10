El mal momento que atraviesa Ana de Armas por culpa de su última película

ana de armas, ballerina, john wick, pelicula.webp

Qué pasa con Ballerina, la película de Ana de Armas

La película de Ana de Armas, Ballerina, ya tuvo un problema muy grade que fue el retrado de un año de su estreno. Finalmente llegará a los cines el 6 de junio de 2025, pero esto también ha tenido un motivo importante.

Y es que en los últimos días trascendió, algo que hizo dudar a muchos sobre la calidad de la película de Ana de Armas. Estos es porque Chad Stahelski, quien es uno de los máximos responsables de la saga de John Wick, tuvo que intervenir para filmar y rehacer algunas escenas. Sin embargo, lo que parecía que había sido una intervención normal, no ha sido tan así.

Según un informe del sitio The Wrap, el director de John Wick tuvo que rehacer la película de Ana de Armas casi desde cero, ya que el corte de Len Wiseman no satisfizo al estudio responsable Lionsgate de poner el dinero para Ballerina. Incluso, miembros de la producción han alegado que fueron dos o tres meses de trabajo para asegurarse de que la película de Ana de Armas no saliera mal, aunque hay que ver si alcanza para despejar dudas.

Embed - BAILARINA | Tráiler Oficial Subtitulado Español

Dónde se ubica Ballerina en la saga de John Wick

La película de Ana de Armas, Ballerina, se sitúa entre la 3 y 4 de la saga de John Wick. Según la sinopsis de esta película, la historia se centra en una bailarina de ballet, Eve Macarro, que ha sido entrenada como asesina y que se dispone a vengar la muerte de su padre, aunque antes deberá lidiar con las reglas de la Alta Mesa y las que posee el famoso Hotel Continental..