Por suerte esta producción ya ha encontrado a su protagonista, y será Lily Collins, conocida por su serie de Netflix Emily In Paris, entre otros éxitos.

Collins será la encargada de darle vida a la icónica micro-muñeca en esta nueva apuesta de los creadores de Barbie para dominar la taquilla.

Todavía no se ha confirmado cuándo comenzarán las filmaciones de esta película, así como también se desconoce la fecha de estreno de esta producción.

Luego del éxito de Barbie, los próximos estrenos de Mattel Studios son Masters of the Universe, de Amazon MGM Studios, en cines el 5 de junio de 2026, y Matchbox , de Apple Original Films y Skydance, cuyo estreno está previsto para otoño de 2026.

¿Cuándo se crearon las muñecas Polly Pocket?

La idea de esta línea de muñecas y accesorios surgió en 1983 por un hombre llamado Chris Wiggs en el Reino Unido. Lo curioso es que el primer prototipo lo hizo como un regalo especial para su hija, Kate. Para crearlo usó una cajita de maquillaje en polvo que pertenecía a su esposa y algunos pequeños trozos de plástico y cartón. Polly Pocket se lanzó por primera vez en 1989 con una serie de pequeños juguetes coleccionables.

En 2018, Mattel reintrodujo el juguete con actualizaciones de la pequeña y poderosa muñeca para una nueva generación. La línea generó especiales de televisión animados (algunos de ellos se pueden ver en Prime Video) y contenido en YouTube.

Su nombre hace referencia a "pocket", cuya traducción al español sería "bolsillo", ya que son muñecas pequeñas que caben fácilmente en uno.