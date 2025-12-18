La película "Belén", dirigida por Dolores Fonzi logró pasar un filtro más y sigue en carrera para competir en los premios Oscar. El éxito y el recibimiento que ha conseguido esta producción logró poner en agenda temas controversiales como el aborto, la criminalización y la lucha de las mujeres en todo el país.
El éxito de la película "Belén" de Dolores Fonzi reavivó reclamos judiciales en Córdoba: qué ocurrió
El caso que refleja la película "Belén" de Dolores Fonzi ha servido para darle visibilidad a casos similares que han ocurrido en todo el país
Es importante recordar que la película protagonizada por Camila Plaate y Dolores Fonzi se basa en el emblemático caso judicial de una joven tucumana criminalizada tras una pérdida obstétrica.
Como se menciona en el título, la película "Belén" reavivó diversos reclamos judiciales en Córdoba que tienen relación con la trama de esta cinta. A continuación los detalles.
¿Qué ocurrió en Córdoba?
El reconocimiento internacional de esta película reavivó en Córdoba un reclamo por un caso que presenta similitudes con el ocurrido en Tucumán. Se trata de la situación de Paola Ortiz, condenada a prisión perpetua en 2015 en Villa María por la muerte de su beba.
El caso de Paola comenzó en 2012 cuando empezó a tener molestias muy fuertes en la panza. Ella sabía que estaba gestando, pero el dolor que sentía era indescriptible. Este episodio terminó con un parto, pero cuando pudo tocar a su bebé se dio cuenta que estaba frío. Había muerto.
Un par de días después, Paola fue a la policía y confesó que había parido en su cuarto de manera repentina. En esa declaración tomada por un agente empezaron las irregularidades que terminaron con su condena. Paola sufrió una emergencia obstétrica y terminó condenada por homicidio agravado.
Han pasado 13 años desde la sentencia, y la defensa de Paola solicita la revisión del fallo. Ellos sostienen que existen nuevas pruebas y elementos que dan cuenta de un contexto de extrema vulnerabilidad al momento de los hechos. El pedido fue presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en abril de 2024, pero hasta el momento no hubo resolución.
Además, diversas organizaciones y los familiares de Ortíz impulsan la campaña "Libertad para Paola", en la que comparan su situación con el caso Belén, que inspiró primero un libro y ahora una película que está en carrera a competir en los premios Oscar. . Según señalan, ambos procesos comparten irregularidades judiciales y un abordaje penal cuestionado.
Mientras el recurso sigue sin respuesta, Paola Ortiz sigue detenida. Durante todo este tiempo en prisión, Paola tuvo dos hijos más, a quienes no puede ver debido a la calificación legal del delito por el que fue condenada.