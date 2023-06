Esta series está protagonizada por Koji Yakusho, Yutaka Takenouchi y Fumiyo Kohinata y contiene ocho capítulos de unos 50 minutos, promedio, cada uno.

Netflix-Los-dias.jpg "Los días": la intensa serie de Netflix que revive el desastre nuclear de Fukushima.

"Para algunos son culpables, para otros son héroes. Los implicados en la central nuclear de Fukushima enfrentan una amenaza mortal e invisible: una catástrofe sin precedentes", dice la breve reseña de la N roja.

Actualmente, "Los días" se ubica en la tercera colocación de las 10 series más populares en Argentina hoy.

Netflix: de qué trata "Los días"

El accidente es descrito desde tres perspectivas diferentes con todo lujo de detalles, abordando la historia real de siete intensos días en los que se muestra lo que realmente ocurrió teniendo en cuenta los puntos de vista del gobierno, la corporación y las personas que arriesgaron sus vidas in situ.

Es una adaptación de "On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi" de Ryusho Kadota.

Netflix-Los-dias2.jpg "Los días" detalla los dramáticos hechos que se desencadenaron luego que un tsunami provocó uno de los peores accidentes nucleares de las últimas décadas en Japón.

"Los días" cuenta lo que sucedió durante el desastre nuclear que ocurrió en la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi en kuma. El desastre fue causado por el terremoto y tsunami de Thoku de 2011. La planta había estado en funcionamiento durante 40 años cuando ocurrió el desastre.

Reparto de "Los días", serie de Netflix

Koji Yakusho

Yutaka Takenouchi

Fumiyo Kohinata

Kaoru Kobayashi

Takuma Otoo

Ken Mitsuishi

Kenichi Endo

Yuriko Ishida

Yuki Izumisawa

Tomomi Maruyama

Ouji Suzuka

Yasushi Fuchikami

Shigemitsu Ogi

Kazuya Takahashi

Yoshi Sako

Naomasa Musaka

Denden

Mitsuru Fukikoshi

Trailer de "Los días"