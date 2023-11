El clásico de Lindsay Lohan que arrasa como la más vista en Amazon Prime Video

"Una joven mujer (Lindsay Lohan), que siempre ha tenido una vida elegante, ve cómo cambia su suerte luego de besar a un desconocido (Chris Pine) en una fiesta de disfraces", indica la sinopsis de esta película disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Esta película se estrenó en 2006 y además de Lohan y Pine, la producción cuenta con las actuaciones de Samaire Armstrong (recordada por su protagónico en "It's a Boy/Girl Thing"), Bree Turner, Missi Pyle, Faizon Love y la banda británica McFly, quienes estuvieron a cargo del soundtrack de la película.

Just My Luck (2006) Official Trailer # 1 - Lindsay Lohan HD