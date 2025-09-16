¿Dónde ver las mejores películas de Robert Redford en streaming?

Esta película estrenada en 2015 cuenta la historia sobre el escándalo Rathergate, en los días previos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2004. Tiene una duración total de 125 minutos, y está dirigida por James Vanderbilt.

Juego de Espías

Robert Redford protagoniza junto a Brad Pitt esta película de acción que se estrenó en 2001. Está dirigida por el icónico Tony Scott, y además recibió una valoración de 7,1 puntos en el sitio web IMDb.

Leones por corderos

Esta película se estrenó en 2007 y en la misma Robert Redford no solo actúa, sino que también es el director. "Tres historias muy diferentes conectadas entre sí: la de un congresista que concede una exclusiva, la de un profesor idealista que trata de motivar a un alumno y la de dos soldados estadounidenses destinados en Afganistán", es la sinopsis de esta producción.

Netflix

Nosotros en la noche

Esta producción se estrenó en 2017, y en la misma Redford trabaja junto a Jane Fonda. "Addie y Louis son dos vecinos que deciden dormir juntos para huir de la soledad, pero en sus almas comenzará a florecer el amor", es la sinopsis de esta película.

The Discovery

"Un científico que demostró la existencia del más allá continúa investigando, a pesar de la ola de suicidios que causó, mientras su hijo cae en brazos de una mujer que tiene un pasado traumático", es la sinopsis de esta producción estrenada en 2017.

HBO Max

El Mejor

Robert Redford interpreta a Roy Hobbs, un jugador de béisbol olvidado que regresa al campo para alcanzar el sueño que una vez perdió.

Disney

Butch Cassidy and the Sundance Kid

Este es uno de los mayores clásicos de Robert Redford. La película se estrenó en 1969 y la misma retrata a una pareja de legendarios forajidos a inicios de siglo que se dan a la fuga. La dupla de Redford y Paul Newman es una de las más recordadas de Hollywood.

Up Close & Personal

En 1996 Robert Redford protagonizó junto a Michelle Pfeiffer esta película que retrata el romance entre un veterano reportero de TV y una ambiciosa novata que intenta ser exitosa en su carrera.