Entre las películas realizadas por Estudios San Miguel se incluyen La guerra gaucha (1942), coproducida con Artistas Argentinos Asociados, y la comedia Juvenilia (1943), ambas ganadoras de varios premios importantes. Eva Duarte de Perón apareció en dos películas del estudio en 1945.

Los archivos perdidos de Estudios San Miguel estaban en el altillo de un Petit Hotel semi abandonado del barrio porteño de Balvanera.

En 1974, luego de décadas con problemas económicos, la productora vendió todos sus archivos a una vieja distribuidora con base en Balvanera, el Petit Hotel, y con el paso del tiempo fueron cubriéndose de polvo. Sin embargo, este último dato era desconocido por muchos historiadores y expertos en cine, como es el caso de Alejandro Ojeda.

Alejandro acudió al edificio simplemente para adquirir unos afiches que había visto en Facebook y el hallazgo lo sacudió. Rápidamente, el historiador llamó a un amigo de Bahía Blanca, Matías Gil Robert, y juntos compraron todo el material que el dueño amenazaba con "hacer papel".

¿Dónde se puede ver el material recuperado de los Estudios San Miguel?

Hoy Alejandro y Matías son dueños del Archivo San Miguel, y han lanzado una página web para difundir este material. Además Alejandro va a publicar un libro y ambos sueñan con tener un museo propio.