Sé tú misma narra la historia de Merve, una mujer que eligió un estilo de vida bohemio, pero aquello no le salió del todo bien. Cuando está al borde del desahucio, Merve empieza un nuevo trabajo y será entonces cuando se vea metida en una situación muy peliaguda con su jefe.

Debido a sus problemas, la joven elegante y amante de la diversión, crea una aplicación de citas para ganar dinero, sin embargo, este proyecto le ocasionará más inconvenientes.

Merve quería una vida libre, pero el destino tenía otros planes. Ante la amenaza de un desalojo, empieza un nuevo y exigente trabajo, redacta la sinopsis de esta nueva cinta turca que promete dejarnos claro que nuestros planes y el destino, muchas veces toman caminos separados.

Embed - You Do You | Official Trailer | Netflix