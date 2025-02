En esta ocasión te recomendamos una película que es un clásico del western, se estrenó en 1966 y muchos la consideran como una de las mejores producciones de la historia.

Se trata de El bueno, el malo y el feo, la cual cuenta con la dirección de Sergio Leone, quien estuvo detrás de otros éxitos como Once Upon a Time in America, One Upon a Time in the West, entre otras.