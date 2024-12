Prime Video: está basada en una historia real y recibió muchas nominaciones a los premios Oscar

"Tras ver la película 'El mayor espectáculo del mundo', el joven Sammy Fabelman se enamora perdidamente del cine. Armado con una cámara y contando con la ayuda de su madre, Sammy trata de filmar su primera película en casa", es la sinopsis de esta película que recién se estrena en la plataforma de streaming Prime Video.

Embed - The Fabelmans | Official Trailer [HD]

Esta cinta cuenta con las actuaciones de Gabriel LaBelle como Sammy (quien vendría a ser Spielberg), Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen y Judd Hirsch en papeles secundarios.

Además, en la cinta aparece el director David Lynch, quien se pone en la piel del icónico cineasta Tom Ford, el mayor ídolo de Spielberg.

"The Fabelmans" tiene una banda sonora compuesta por John Williams, y fue nombrada una de las diez mejores películas de 2022 por el National Board of Review y el American Film Institute.

"Mi gran temor es que a mi mamá y a mi papá no les guste y piensen que es un insulto y no compartan mi punto de vista amoroso pero crítico sobre cómo fue crecer con ellos", aseguró el director Steven Spielberg a la prensa.

"Es tan cercano a mi vida y tan cercano a mi familia; prefiero hacer películas que sean más análogas. Pero una historia literal sobre mi familia requerirá mucho valor. Sigo pensando que hago películas personales incluso si parecen grandes películas comerciales de palomitas de maíz", continuó diciendo Spielberg.

Embed - The Fabelmans Wins Best Drama Motion Picture | 2023 Golden Globe Awards on NBC