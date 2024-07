La serie, que hoy está en Netflix, fue creada en el 2001 y aunque pasan los años, sigue siendo una de las mejores de este siglo y también de la historia.

De qué se trata Hermanos de Sangre, la serie de Netflix

Hermanos de Sangre o Band of Brothers, la serie de Netflix, está basada en un libro del mismo nombre escrito por Stephen E. Ambrose. La historia gira alrededor de un batallón de paracaídistas de Estados Unidos que luchó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. También se incluyen entrevistas a algunos de ellos y cartas de los soldados.

No obstante, no hay que confundirse, no se trata de un documental. Esta serie de Netflix tiene una alta valoración de la crítica con puntajes casi perfectos en todos los sitios especializados en series y películas. Sin dudas, es una producción muy difícil de superar.

Reparto de Hermanos de Sangre, la serie de Netflix

Damian Lewis: Richard D. Winters

Donnie Wahlberg: C. Carwood Lipton

David Schwimmer: Herbert Sobel

Eion Bailey: David Kenyon Webster

Ron Livingston: Lewis Nixon

Matthew Settle: Ronald Speirs

Trailer de Hermanos de Sangre, la serie de Netflix

Dónde ver la serie Hermanos de Sangre, según la zona geográfica