"La incapacidad del piloto para mantener el control del avión durante un descenso sobre el agua por la noche, fue el resultado de la desorientación espacial". Eso es lo que dice el parte oficial de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte sobre el trágico accidente que le quitó la vida a Carolyn Bessette y a John F. Kennedy Jr y que finalizó su polémica y mediática historia de amor.
Disney estrena una serie sobre la trágica historia de amor de JFK Jr y Carolyn Bessette: qué les ocurrió
Fue una de las parejas del momento, pero un trágico accidente cambió su historia para siempre. Ahora Disney estrena una serie sobre su romance
Carolyn era directora de publicidad en una compañía de Manhattan, mientras que él era el hijo del ex Presidente de los Estados Unidos JFK y de Jackie Kennedy. Se conocieron en 1992, pero su relación inició en 1994. En aquel entonces ella había dejado su trabajo y el se preparaba para lanzar su carrera como editor en jefe de la revista George , una publicación de estilo de vida centrada en famosos y políticos.
La prensa los seguía día y noche. Carolyn nunca brindaba declaraciones, y a pesar de eso siempre eran tapa de revistas y diarios. Se casaron en 1996 en una ceremonia clandestina en una pequela isla frente a la costa de Georgia.
Sin embargo, la presión de los medios aumentó, y algunos paparazzi fueron vistos acampando fuera de su casa. Eran la pareja del momento, y Carolyn no aguantó esta situación. Poco a poco la joven dejó de acompañar a Kennedy a los diversos actos y presencias, y esto provocó especulaciones sobre una posible separación, una crisis.
Incluso se dijo que Carolyn buscó el apoyo emocional de su exnovio y modelo de Calvin Klein, Michael Bergin, quien en 2004 escribió "The Other Man: A Love Story", en la que aseguraba que tuvieron una aventura después de que ella se casara con JFK Jr.
El destino de la pareja cambió cuando decidieron asistir a la boda del primo de JFK Jr., Rory Kennedy, en Port Hyannis. Carolyn, su hermana Lauren, y Kennedy Jr irían en un avión piloteado por el hijo del ex Presidente.
El día de su vuelo, el 16 de julio de 1999, Kennedy Jr todavía se estaba recuperando de una fractura de tobillo e iba a volar sin su instructor. Esa noche había visibilidad limitada y otros pilotos habían decidido no volar.
Tras varios días de búsqueda, la noche del 20 de julio el buque de salvamento USNS Grasp identificó el fuselaje del avión, el cual fue hallado a 37 metros de profundidad. Dentro estaban los cuerpos de John, Carolyn y Lauren en sus asientos y aún tenían los cinturones puestos.
¿De qué trata la serie de Disney Plus?
Esta serie de Disney se estrenará en la plataforma hoy jueves 12 de febrero, y la misma tendrá como título "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette". Se trata de la primera entrega de Love Story, la nueva antología televisiva de Ryan Murphy.
Además, la misma está inspirada en el libro de Elizabeth Beller "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy". La serie se centra en la relación de John F. Kennedy Jr. (interpretado por Paul Kelly) y Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon), y mostrarán desde el flechazo inicial hasta el matrimonio, en medio de la presión mediática y un desenlace marcado por la tragedia aérea de 1999.