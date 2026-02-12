Disney estrena una serie sobre la trágica historia de amor de JFK Jr y Carolyn Bessette: qué les ocurrió

Sin embargo, la presión de los medios aumentó, y algunos paparazzi fueron vistos acampando fuera de su casa. Eran la pareja del momento, y Carolyn no aguantó esta situación. Poco a poco la joven dejó de acompañar a Kennedy a los diversos actos y presencias, y esto provocó especulaciones sobre una posible separación, una crisis.

Incluso se dijo que Carolyn buscó el apoyo emocional de su exnovio y modelo de Calvin Klein, Michael Bergin, quien en 2004 escribió "The Other Man: A Love Story", en la que aseguraba que tuvieron una aventura después de que ella se casara con JFK Jr.

El destino de la pareja cambió cuando decidieron asistir a la boda del primo de JFK Jr., Rory Kennedy, en Port Hyannis. Carolyn, su hermana Lauren, y Kennedy Jr irían en un avión piloteado por el hijo del ex Presidente.

El día de su vuelo, el 16 de julio de 1999, Kennedy Jr todavía se estaba recuperando de una fractura de tobillo e iba a volar sin su instructor. Esa noche había visibilidad limitada y otros pilotos habían decidido no volar.

Tras varios días de búsqueda, la noche del 20 de julio el buque de salvamento USNS Grasp identificó el fuselaje del avión, el cual fue hallado a 37 metros de profundidad. Dentro estaban los cuerpos de John, Carolyn y Lauren en sus asientos y aún tenían los cinturones puestos.

¿De qué trata la serie de Disney Plus?

Esta serie de Disney se estrenará en la plataforma hoy jueves 12 de febrero, y la misma tendrá como título "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette". Se trata de la primera entrega de Love Story, la nueva antología televisiva de Ryan Murphy.

Embed - Disney+ Latinoamerica on Instagram: "La historia de amor que marcó una época. #LoveStory: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, estreno 12 de febrero en #DisneyPlus." View this post on Instagram

Además, la misma está inspirada en el libro de Elizabeth Beller "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy". La serie se centra en la relación de John F. Kennedy Jr. (interpretado por Paul Kelly) y Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon), y mostrarán desde el flechazo inicial hasta el matrimonio, en medio de la presión mediática y un desenlace marcado por la tragedia aérea de 1999.