Dirty Dancing tendrá segunda parte: cuándo se estrena y cómo se ve hoy Jennifer Grey

Embed - The Time of My Life - Dirty Dancing (12/12) Movie CLIP (1987) HD

¿Qué se sabe de la segunda parte de "Dirty Dancing"?

Hasta el momento se sabe que Jennifer Grey, de 65 años, retomará su rol como Frances 'Baby' Houseman, y además también será productora de la cinta.

"El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, como lo ha hecho en el corazón de tantos fans a lo largo de los años. Durante mucho tiempo me pregunté dónde podríamos encontrar a Baby años después y cómo sería su vida, pero tomó tiempo reunir a las personas en las que sentía que podía confiar para construir sobre el legado de la película original… y estoy emocionada de decir que parece que la espera pronto terminará", asegurpo Grey en una oportunidad.

Por su parte, es importante recordar que Patrick Swayze, cuya fama se consolidó con esta película, falleció en 2009 debido a un cáncer de páncreas.

Embed - Jennifer Grey on Instagram: "Thank you @britishfilminstitute for a jolly good time at #LFF’s premiere of @arealpainmovie Makeup: @amanda.grossman Hair: @pauljoneshair Styling: @jeanannwilliams @galvanlondon @anitakojewelry @dena_kemp @louboutinworld @searchlightpics" View this post on Instagram

En cuanto al resto del equipo, se sabe que Nina Jacobson y Brad Simpson (quienes estuvieron detrás de éxitos como "The Hunger Games" y "Crazy Rich Asians"), serán productores a través de su compañía Color Force; el guión estará a cargo de Kim Rosenstock.

Todavía no se ha definido quién ocupará la silla de dirección. Sin embargo, corrieron rumores que aseguraban que Jonathan Levine podría hacerlo, pero luego se dijo que él se quedará como productor ejecutivo.