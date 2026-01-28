Una de las producciones más icónicas de los años 80 es "Dirty Dancing", la cual contó con el protagónico de Jennifer Grey y del recordado Patrick Swayze.
Dirty Dancing tendrá segunda parte: cuándo se estrena y cómo se ve hoy Jennifer Grey
Se confirmó la segunda parte de "Dirty Dancing" y la actriz Jennifer Grey retomará su papel como la icónica Baby
"En el verano de 1963, una joven se va de vacaciones con sus padres a un hotel. Allí, conoce a un profesor de baile de quien se enamora, a pesar de sus diferencias sociales y la oposición de su padre", es la sinopsis de esta película dirigida por Emile Ardolino.
En las últimas horas se confirmó que la tan esperada secuela de esta película está en pre-producción. Si bien existe un "Dirty Dancing 2", la misma no contó con el elenco original y fue un fracaso en la taquilla.
¿Qué se sabe de la segunda parte de "Dirty Dancing"?
Hasta el momento se sabe que Jennifer Grey, de 65 años, retomará su rol como Frances 'Baby' Houseman, y además también será productora de la cinta.
"El papel de Baby ha ocupado un lugar muy profundo y significativo en mi corazón, como lo ha hecho en el corazón de tantos fans a lo largo de los años. Durante mucho tiempo me pregunté dónde podríamos encontrar a Baby años después y cómo sería su vida, pero tomó tiempo reunir a las personas en las que sentía que podía confiar para construir sobre el legado de la película original… y estoy emocionada de decir que parece que la espera pronto terminará", asegurpo Grey en una oportunidad.
Por su parte, es importante recordar que Patrick Swayze, cuya fama se consolidó con esta película, falleció en 2009 debido a un cáncer de páncreas.
En cuanto al resto del equipo, se sabe que Nina Jacobson y Brad Simpson (quienes estuvieron detrás de éxitos como "The Hunger Games" y "Crazy Rich Asians"), serán productores a través de su compañía Color Force; el guión estará a cargo de Kim Rosenstock.
Todavía no se ha definido quién ocupará la silla de dirección. Sin embargo, corrieron rumores que aseguraban que Jonathan Levine podría hacerlo, pero luego se dijo que él se quedará como productor ejecutivo.