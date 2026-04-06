Diego Maradona y su relación con la serie de Harry Potter: ¿muggle o mago?

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Porque en la serie hacen que Harry es fanático de Diego Maradona. pic.twitter.com/bxRvXLsXSF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026

En concreto, la imagen de Maradona aparece en lo que vendría a ser el "dormitorio" de Harry Potter, es decir, en el armario debajo de las escaleras, donde dormía. Allí se pueden ver varios dibujos y detalles escondidos, como la imagen del jugador de fútbol.

Si bien se sabe que el personaje de Harry Potter es inglés, en la serie es interpretado por un joven actor escocés, quienes se han declarado fanáticos de Maradona por la famosa "Mano de Dios". La imagen de Diego, ¿Habrá sido una idea del actor Dominic McLaughlin o del equipo de diseño de la serie?

¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter en HBO Max?

Hasta el momento, desde HBO Max han confirmado que la serie sobre el niño mago llegará a la plataforma en diciembre, cerca de Navidad, aunque todavía no marcaron una fecha específica.

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Será una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, con una temporada dedicada a cada novela. La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, constará de ocho episodios. Muchos aseguran que es uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma desde Juego de tronos.

En cuanto al elenco, Dominic McLaughlin será Harry Potter, Alastair Stout interpretará a Ron Weasley y Arabella Stanton hará de Hermione Granger.