HBO Max estrenó en su plataforma un documental (que dura menos de 30 minutos) sobre el proceso de casting y de creación de la serie de Harry Potter, la cual llegará a su catálogo este diciembre 2026.
Diego Maradona y su relación con la serie de Harry Potter: ¿muggle o mago?
Los fanáticos de Harry Potter descubrieron un detalle argentino en el reciente documental que estrenó la plataforma HBO Max
Quienes prestaron atención se dieron cuenta de que en un momento aparece una imagen del ídolo del fútbol argentino Diego Maradona.
¿Diego Maradona aparece en la serie de Harry Potter?
En concreto, durante un momento del documental se puede apreciar una pequeña imagen (como si fuera una figurita) de Diego Maradona.
En concreto, la imagen de Maradona aparece en lo que vendría a ser el "dormitorio" de Harry Potter, es decir, en el armario debajo de las escaleras, donde dormía. Allí se pueden ver varios dibujos y detalles escondidos, como la imagen del jugador de fútbol.
Si bien se sabe que el personaje de Harry Potter es inglés, en la serie es interpretado por un joven actor escocés, quienes se han declarado fanáticos de Maradona por la famosa "Mano de Dios". La imagen de Diego, ¿Habrá sido una idea del actor Dominic McLaughlin o del equipo de diseño de la serie?
¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter en HBO Max?
Hasta el momento, desde HBO Max han confirmado que la serie sobre el niño mago llegará a la plataforma en diciembre, cerca de Navidad, aunque todavía no marcaron una fecha específica.
Será una adaptación fiel de los libros de J.K. Rowling, con una temporada dedicada a cada novela. La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, constará de ocho episodios. Muchos aseguran que es uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma desde Juego de tronos.
En cuanto al elenco, Dominic McLaughlin será Harry Potter, Alastair Stout interpretará a Ron Weasley y Arabella Stanton hará de Hermione Granger.