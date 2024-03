Día mundial del Síndrome de Down: dos documentales de Netflix para concientizar

"En esta serie policíaca chilena, una detective lidera una investigación para descubrir si un joven encontrado en la escena de un homicidio es testigo o sospechoso", es la sinopsis de esta serie de Netflix que tiene 8 episodios.

Esta serie chilena cuenta con el protagónico del actor Sebastián Solorza, quien tiene 40 años, vive en Santiago de Chile y se dedica a la actuación desde los 23 años, su gran pasión desde chico. "Cromosoma 21" recibió tres candidaturas en la 7.º entrega de los Premios Caleuche, incluida la de mejor actor revelación y premio para su protagonista.

"En esta emotiva docuserie, personas con síndrome de Down salen a citas con la esperanza de encontrar el amor verdadero", indica la sinopsis de esta serie de 5 episodios que se encuentra en el catálogo de Netflix.

"Es una forma de suscitar conversaciones entre el público sobre la inclusión, las relaciones naturales y la búsqueda universal del amor", aseguraron los productos de esta serie ambientada en Nueva Zelanda.

Embed - Down for Love | Official Trailer | Netflix