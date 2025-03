Protagonizada por Amanda Seyfried, la película de Netflix es una obra maestra de los géneros de suspenso y terros, además de arrasar con escenas llenas de tensión, misterio e intriga.

La apariencia de las cosas, con reseñas aceptables por parte de la crítica, está basada en la novela All Things Cease to Appear de 2016, de Elizabeth Brundage.