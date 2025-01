Protagonizada por la actriz ítalo-argentina Antonella Costa y dirigida por Che Sandoval, esta película de Netflix, que la rompe en el top de las más vistas y es un éxito en todo el mundo, se puede disfrutar en la plataforma desde mayo de 2019, cuando se sumó a los títulos del catálogo.

netflix-martina-dry.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película que acaba de estrenar y está quemando la plataforma

Netflix: de qué trata la película Martina Dry

La vida de Martina (Antonella Costa) no es la mejor, ya que perdió la voz para cantar y no está motivada para subirse a los escenarios y hacer lo que más sabe. La falta de encanto se debe, entre otras cosas, por una ruptura amorosa, que la dejó desganada. Sin embargo, todo cambia con la llegada a su vida de una mujer que se declara fanática suya, se hace pasar por su hermana. Pero Francisca (Geraldine Neary) no está sola, ya que su novio César (Pedro Campos), le quita el sueño a Martina.

netflix-martina-dry1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: una película que lo apuesta todo y no tiene frenos

Reparto de Martina Dry, película de Netflix

Antonella Costa (Martina Andrade)

Patricio Contreras (Nacho)

Geraldine Neary (Francisca)

Pedro Campos (César)

Álvaro Espinoza (Juan)

Yonar Sánchez (Samuel)

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: acaba de estrenar la película que tanto se esperaba y ya rompe todos los récords

Tráiler de Martina Dry, película de Netflix

Embed - DRY MARTINA Trailer (2018)

Dónde ver la película Martina Dry, según la zona geográfica