Esta serie española de Netflix tiene solo seis episodios, fue estrenada en el 2023 y supo liderar los top ten en más de 70 países durante varias semanas, siendo así una de las más exitosas dentro de la plataforma. Se trata de El Silencio.

No obstante, la crítica especializada no fue muy benévola con esta serie de Netflix. De hecho, en el sitio IMDb tiene un puntaje de 5,6 sobre 10, aunque no es la primera vez que los espectadores y los críticos no coinciden en sus opiniones.